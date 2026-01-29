Ana Castela rasga o verbo e ameaça tomar atitude drástica contra fãs - (crédito: Reprodução/Instagram)

O espaço mais reservado de Ana Castela nas redes sociais deixou de ser terra sem lei.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta quarta-feira (28), a cantora resolveu se posicionar publicamente em seu perfil secundário, conhecido como “daily”, para impor novos limites à interação com os seguidores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Criado para dividir momentos cotidianos de forma espontânea e próxima, o perfil passou a receber mensagens que, segundo a artista, fogem completamente da proposta original.

Incomodada com o envio constante de especulações e comentários sobre bastidores, Ana deixou claro que não quer transformar esse ambiente em um ponto de circulação de boatos.

De maneira objetiva, a cantora avisou que seguidores que insistirem nesse tipo de conteúdo serão removidos.

A regra, conforme explicou, não se aplica apenas a assuntos ligados diretamente a ela, mas também a histórias envolvendo terceiros.

Para Ana, fofoca não faz parte da troca que deseja manter ali. “Não me mandem fofocas aqui. Eu não quero saber disso aqui.

É onde eu posto minhas coisas, onde falo que eu tô com ressaca, onde falo que eu tô com a cara inchada, e aqui não quero saber de nada da Ana Castela”, afirmou.

O recado chamou atenção justamente por vir de uma conta onde a boiadeira costuma se mostrar mais vulnerável, compartilhando rotina, bastidores e sentimentos.

Ao reforçar as regras, ela deixou claro que quer preservar o espaço como um refúgio longe do barulho que costuma cercar sua imagem pública.

“Eu não quero perder isso. Quando eu tô triste, eu venho aqui, converso com vocês, a gente fica dando risada e dando as ‘mões’! E isso eu não quero perder”, disse.



