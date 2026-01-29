Aos prantos, Laura Keller se pronuncia após ser acusada de agressão pelo ex-namorado - (crédito: Instagram)

Laura Keller, de 38 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (28) para se pronunciar após ser acusada de ter agredido o ex-namorado, Thales Alves.

Em vídeos publicados chorando, a DJ afirmou que sofreu ameaças dentro da própria casa e alegou ter agido em legítima defesa.

Segundo Laura, a situação aconteceu em um momento em que ela tentava manter distância.

“Estava na minha ioga na maior paz, tinha falado para ele sair que eu precisava respirar. Todo dia ele encontra um motivo para incomodar e ser tóxico comigo. Eu tento. Agora, falou que vai na delegacia. Bati nele mesmo, antes ele do que eu. Não baixo a cabeça, não deito”, declarou.

A artista disse que decidiu se manifestar publicamente por receio do que pode vir a acontecer.

“Eu já tô antecipando, porque ele tá me ameaçando, dizendo que vai fazer um inferno na minha vida. Caso aconteça alguma coisa... não sei mais nem o que pensar”, desabafou.

Do outro lado, Thales Alves também se pronunciou nas redes sociais.

O empresário compartilhou um vídeo em que é possível ouvir sons de tapas, além de Laura pedindo para que ele deixasse o imóvel.

Na gravação, ele comentou sobre o episódio e afirmou que usou o celular como forma de se proteger.

“Não acho bonito porque a gente tinha um amor e carinho um pelo outro. [...] A única ferramenta do homem hoje em dia é o telefone, porque a gente não pode dar um soco porque nossa força é muito grande. A gente pega o celular e tenta se defender”, afirmou.