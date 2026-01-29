Virginia Fonseca 'perde' programa no SBT e motivo vem à tona

Virginia Fonseca deve se despedir do SBT em um futuro próximo.
A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco nesta quarta-feira (28), apontando que a influenciadora não conseguirá manter o compromisso com o programa “Sabadou com Virginia”, apesar do bom desempenho da atração na audiência.
De acordo com a apuração, a tendência é que o programa não tenha continuidade, embora essa definição ainda não tenha sido oficializada para a equipe da apresentadora.
Profissionais envolvidos na produção seguem sem qualquer comunicado formal e, até o momento, permanecem organizados para retomar as gravações no dia 24 de fevereiro.
O cenário chama atenção porque o “Sabadou com Virginia” vinha registrando resultados positivos e era bem avaliado pela direção da emissora fundada por Silvio Santos.
Ainda segundo o colunista, a saída do projeto estaria relacionada a conflitos de agenda da influenciadora.
Atualmente, Virginia concilia compromissos como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, além de uma rotina intensa de viagens frequentes a Madrid, o que teria inviabilizado a continuidade no comando da atração.
