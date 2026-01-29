Luana Piovani confronta Ivete Sangalo após cantora ser denunciada ao Ministério Público - (crédito: Reproduçao/Instagram)

Luana Piovani se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um vídeo envolvendo Ivete Sangalo e uma criança durante uma apresentação recente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao comentar o episódio no Instagram, a atriz criticou a postura da cantora e resumiu sua opinião em uma frase: “Sem noção”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Às vésperas do Carnaval, Ivete Sangalo passou a ser alvo de polêmica depois de dançar e cantar uma música com duplo sentido ao lado de uma criança em um show.

O episódio motivou uma denúncia ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A canção citada no processo é “Vampirinha”, aposta da artista para o Carnaval deste ano.

A letra tem conotação sexual e inclui trechos como: “vou te chupar, chupar teu pescoço, te chupar todinho, chupar, chupar, chupar com gosto”.

Em outro momento, a música diz: “É noite de lua cheia e as vampira tão solta, com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca”.

O vídeo do momento que originou a denúncia passou a circular amplamente nas redes sociais e gerou críticas de internautas, que questionaram a adequação da cena envolvendo uma menor de idade.