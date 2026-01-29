Luana Piovani confronta Ivete Sangalo após cantora ser denunciada ao Ministério Público

Luana Piovani se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um vídeo envolvendo Ivete Sangalo e uma criança durante uma apresentação recente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao comentar o episódio no Instagram, a atriz criticou a postura da cantora e resumiu sua opinião em uma frase: “Sem noção”.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Às vésperas do Carnaval, Ivete Sangalo passou a ser alvo de polêmica depois de dançar e cantar uma música com duplo sentido ao lado de uma criança em um show.
O episódio motivou uma denúncia ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).
A canção citada no processo é “Vampirinha”, aposta da artista para o Carnaval deste ano.
A letra tem conotação sexual e inclui trechos como: “vou te chupar, chupar teu pescoço, te chupar todinho, chupar, chupar, chupar com gosto”.
Em outro momento, a música diz: “É noite de lua cheia e as vampira tão solta, com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca”.
O vídeo do momento que originou a denúncia passou a circular amplamente nas redes sociais e gerou críticas de internautas, que questionaram a adequação da cena envolvendo uma menor de idade.
Saiba Mais
- Mariana Morais Victor Lou leva novamente o Bloco do Tubarão ao Carnaval do Rio em 2026
- Mariana Morais Diogo Oliveira rasga o verbo sobre término com Paolla Oliveira
- Mariana Morais Aos prantos, Laura Keller se pronuncia após ser acusada de agressão pelo ex-namorado
- Mariana Morais Virginia Fonseca 'perde' programa no SBT e motivo vem à tona
- Mariana Morais Ana Maria brinca com atestado médico ao entrevistar Matheus do 'BBB 26'
- Mariana Morais Atriz Joana Cabral se inspira em Fernanda Torres na carreira artística: "Serei a segunda brasileira a ganhar o Oscar"