Diogo Oliveira rasga o verbo sobre término com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para comentar publicamente como está sua relação com a ex-namorada, Paolla Oliveira.

Em um vídeo, o cantor decidiu esclarecer rumores e responder às especulações que surgiram após o fim do relacionamento, que durou quase cinco anos.

No desabafo, ele criticou a forma como boatos continuam sendo reproduzidos e reforçou que o término aconteceu de maneira tranquila.

“Fico impressionado como as pessoas têm o costume de acreditar em sites e programas de fofoca. Tenho visto muitas coisas na internet falando ainda sobre a minha separação com a Paolla... A gente terminou numa boa. Foi lindo, vivi um momento incrível com essa mulher incrível que é a Paolla Oliveira”, afirmou.

Diogo também comentou o que classificou como sensacionalismo em torno de sua vida pessoal e rebateu versões que circulam sobre os motivos da separação.

“Vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa? Por que não vão estudar? Vocês vivem essa loucura. Estou pasmo. Me colocam em um lugar que não é meu. Ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também, e a parabenizei... Acredito que vocês precisam se cuidar mentalmente. Acho que as pessoas que falaram sobre isso vão responder pelos seus atos e palavras. Fica a dica”, disse.

O fim do relacionamento entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira foi comunicado em dezembro de 2025, por meio de uma nota conjunta.

Na publicação, ambos destacaram que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, ressaltando que seguem nutrindo carinho e admiração um pelo outro.