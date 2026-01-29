Diogo Oliveira rasga o verbo sobre término com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para comentar publicamente como está sua relação com a ex-namorada, Paolla Oliveira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em um vídeo, o cantor decidiu esclarecer rumores e responder às especulações que surgiram após o fim do relacionamento, que durou quase cinco anos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
No desabafo, ele criticou a forma como boatos continuam sendo reproduzidos e reforçou que o término aconteceu de maneira tranquila.
“Fico impressionado como as pessoas têm o costume de acreditar em sites e programas de fofoca. Tenho visto muitas coisas na internet falando ainda sobre a minha separação com a Paolla... A gente terminou numa boa. Foi lindo, vivi um momento incrível com essa mulher incrível que é a Paolla Oliveira”, afirmou.
Diogo também comentou o que classificou como sensacionalismo em torno de sua vida pessoal e rebateu versões que circulam sobre os motivos da separação.
“Vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa? Por que não vão estudar? Vocês vivem essa loucura. Estou pasmo. Me colocam em um lugar que não é meu. Ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também, e a parabenizei... Acredito que vocês precisam se cuidar mentalmente. Acho que as pessoas que falaram sobre isso vão responder pelos seus atos e palavras. Fica a dica”, disse.
O fim do relacionamento entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira foi comunicado em dezembro de 2025, por meio de uma nota conjunta.
Na publicação, ambos destacaram que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, ressaltando que seguem nutrindo carinho e admiração um pelo outro.
Saiba Mais
- Mariana Morais Aos prantos, Laura Keller se pronuncia após ser acusada de agressão pelo ex-namorado
- Mariana Morais Virginia Fonseca 'perde' programa no SBT e motivo vem à tona
- Mariana Morais Ana Maria brinca com atestado médico ao entrevistar Matheus do 'BBB 26'
- Mariana Morais Atriz Joana Cabral se inspira em Fernanda Torres na carreira artística: "Serei a segunda brasileira a ganhar o Oscar"
- Mariana Morais Climão toma conta em encontro de Virginia e Paolla Oliveira na Grande Rio
- Mariana Morais Karoline Lima abre o jogo e expõe motivo de término com Léo Pereira