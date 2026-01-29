BBB 26: Produção grita com Gabriela e leva invertida da sister

A madrugada foi de frustração para Gabriela Saporito no “BBB 26”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Escolhida para a dinâmica Barrado no Baile, a participante acabou impedida de participar da Festa do Líder Babu Santana e ainda enfrentou um momento tenso com a produção do programa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A dinâmica previa que Gabriela só poderia acessar a festa caso conseguisse concluir um grande desenho de Babu, seguindo fielmente um gabarito indicado na sala.
A tarefa, no entanto, se mostrou mais difícil do que o esperado. Após horas de tentativa, a sister não conseguiu finalizar a pintura corretamente e só retornou à casa na manhã desta quinta-feira (29), quando a comemoração já havia terminado.
Durante a execução da prova, Gabriela demonstrou insegurança sobre as instruções e resolveu questionar a produção.
“Eu quero saber se é pra pintar igual só os que tem a caneta em cima. Vocês podem me responder?”, perguntou.
A resposta veio de forma direta e em tom firme. “As canetas são uma amostra de todas as cores que tem neste desenho. É só repetir o gabarito”, afirmou uma voz da produção.
Apesar de aceitar a explicação, a sister alfinetou a maneira como a orientação foi passada. “Que grosso, mas tá bom”, disse, antes de retomar a atividade.
Depois de cerca de sete horas tentando cumprir o desafio, Gabriela acabou cometendo erros na escolha das cores e não atingiu o resultado esperado.
Sem conseguir retornar à festa, ela precisou aguardar o encerramento do evento para voltar à casa.
Poucas ideias! ???? Durante o desafio da Festa do Líder, Gabriela testou a paciência da produção do #BBB26 e ganhou uma resposta atravessada.— Hugo Gloss (@HugoGloss) January 29, 2026
????: @globoplay
pic.twitter.com/OkLBSWxCKE
a produção entrando pra mostrar que a gabriela tinha pintado errado ????? pic.twitter.com/XX8tKmc6gt— thomaz (@thisdracarys) January 29, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ana Castela rasga o verbo e ameaça tomar atitude drástica contra fãs
- Mariana Morais Conheça Dalmi Junior, o cantor que é amigo de grandes nomes da música
- Mariana Morais Luana Piovani confronta Ivete Sangalo após cantora ser denunciada ao Ministério Público
- Mariana Morais Victor Lou leva novamente o Bloco do Tubarão ao Carnaval do Rio em 2026
- Mariana Morais Diogo Oliveira rasga o verbo sobre término com Paolla Oliveira
- Mariana Morais Aos prantos, Laura Keller se pronuncia após ser acusada de agressão pelo ex-namorado