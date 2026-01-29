BBB 26: Produção grita com Gabriela e leva invertida da sister - (crédito: TV Globo)

A madrugada foi de frustração para Gabriela Saporito no “BBB 26”.

Escolhida para a dinâmica Barrado no Baile, a participante acabou impedida de participar da Festa do Líder Babu Santana e ainda enfrentou um momento tenso com a produção do programa.

A dinâmica previa que Gabriela só poderia acessar a festa caso conseguisse concluir um grande desenho de Babu, seguindo fielmente um gabarito indicado na sala.

A tarefa, no entanto, se mostrou mais difícil do que o esperado. Após horas de tentativa, a sister não conseguiu finalizar a pintura corretamente e só retornou à casa na manhã desta quinta-feira (29), quando a comemoração já havia terminado.

Durante a execução da prova, Gabriela demonstrou insegurança sobre as instruções e resolveu questionar a produção.

“Eu quero saber se é pra pintar igual só os que tem a caneta em cima. Vocês podem me responder?”, perguntou.

A resposta veio de forma direta e em tom firme. “As canetas são uma amostra de todas as cores que tem neste desenho. É só repetir o gabarito”, afirmou uma voz da produção.

Apesar de aceitar a explicação, a sister alfinetou a maneira como a orientação foi passada. “Que grosso, mas tá bom”, disse, antes de retomar a atividade.

Depois de cerca de sete horas tentando cumprir o desafio, Gabriela acabou cometendo erros na escolha das cores e não atingiu o resultado esperado.

Sem conseguir retornar à festa, ela precisou aguardar o encerramento do evento para voltar à casa.

