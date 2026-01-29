BBB 26: Sister alisa perna de Alberto Cowboy e é detonada na web - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Gabriela passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após um episódio no “BBB 26” ganhar repercussão nesta quinta-feira (29).

Internautas acusaram a participante de ter tido uma postura inadequada ao interagir com o veterano Alberto Cowboy dentro da casa.

As imagens que circularam mostram os brothers sentados no sofá quando Gabriela se aproxima para conversar com Sarah Andrade.

Em seguida, ela se senta ao lado de Cowboy, segura o braço do participante e passa a mão em seu joelho. O gesto chamou atenção principalmente pelo fato de o brother ser casado.

No X, antigo Twitter, o comportamento da sister foi amplamente debatido e gerou uma enxurrada de comentários críticos.

“Essa mulher ainda vai arrumar algum problema enorme pra alguém da casa, seja por ser mentirosa/dissimulada ou por ficar se esfregando nos caras. Podem anotar”, escreveu um perfil.

Outros internautas também questionaram a atitude. “Essa menina não me engana. Isso lá é comportamento para ter com homem casado?!”, publicou um usuário.

“Gente se fosse o contrário? Isso é muito estranho, ninguém pode tocar no corpo de outro assim sem consentimento”, comentou outro.

A cena ainda provocou reações de desconforto entre parte do público. “Ai, credo fiquei desconfortável”, disse um internauta.

Já outro apontou o que considera incoerência na narrativa dentro do reality.

“Engraçado que ela pode alisar os machos todos da casa e ficar fazendo a Lolita. Mas Babu não pode tocar no ombro dela pra mostrar a câmera. Muito interessante, pra não dizer ardilosa, essa narrativa!”, criticou.

