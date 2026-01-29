Virginia cobra satisfações após Netflix escolher Paolla Oliveira para comercial

A estratégia de divulgação da Netflix para a nova temporada de “Bridgerton”, que estreia nesta quinta-feira (29), acabou gerando ruído fora da plataforma.
A empresa lançou um vídeo promocional conectando o universo da série ao clima da folia brasileira, reunindo figuras conhecidas do Carnaval, mas uma ausência chamou atenção nos bastidores.
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Virginia Fonseca não teria reagido bem ao fato de não ter sido incluída na ação publicitária.
No material divulgado pela Netflix aparecem Neguinho da Beija-Flor, Paolla Oliveira e Mayara Lima, nomes ligados diretamente ao Carnaval e à cultura popular.
Ainda segundo a coluna, a influenciadora teria ficado bastante incomodada ao ver o vídeo ganhar repercussão nas redes sociais da plataforma.
A insatisfação teria sido tamanha que alguém de sua equipe procurou a Grande Rio para questionar o motivo de Paolla Oliveira ter sido “indicada” para a campanha, enquanto ela ficou de fora.
A resposta recebida, no entanto, teria sido objetiva. A escola de samba afirmou que não participou da escolha dos nomes e que o vídeo foi uma ação exclusiva da Netflix.
Paolla, segundo o esclarecimento, teria sido convidada diretamente pela plataforma por sua carreira como atriz. Mesmo assim, a explicação não teria encerrado o assunto.
A equipe de Virginia teria argumentado citando a presença de Mayara Lima no vídeo, o que manteria a dúvida sobre os critérios adotados.
Ainda assim, a Grande Rio reforçou que não teve qualquer envolvimento na definição do elenco da campanha promocional.
