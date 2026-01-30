InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: Jonas acusa Paulo Augusto de agressão e pede revisão de imagens

O clima pegou fogo na casa mais vigiada do país na manhã desta sexta-feira (30)

BBB 26: Jonas acusa Paulo Augusto de agressão e pede revisão de imagens - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Jonas acusa Paulo Augusto de agressão e pede revisão de imagens - (crédito: TV Globo)

A manhã desta sexta-feira (30) começou em clima de tensão no "BBB 26".

Logo cedo, às 7h30, o Big Phone tocou, conforme já havia sido anunciado por Tadeu Schmidt na edição da noite anterior (29), provocando uma corrida desenfreada pela casa.

No meio da disputa para atender o telefone, a situação saiu do controle e terminou em uma discussão séria entre Jonas e Paulo Augusto.

O veterano acusou o agroboy de ter o empurrado durante a correria e, visivelmente irritado, pediu que a produção analisasse as imagens do momento.

“Você viu o que você fez, né?”, disparou Jonas. Paulo tentou minimizar o ocorrido: “Você tava molenga, Jonas. Você caiu com tudo, Jonas”.

A justificativa não convenceu. “Mano, eu não caí sozinho, né? Você me empurrou com tudo”, rebateu o brother, exaltado.

Mesmo após Paulo Augusto pedir desculpas, Jonas não quis conversa e se afastou, voltando para a cama.

Já o agroboy permaneceu acordado, demonstrando preocupação com as possíveis consequências do episódio, incluindo o medo de uma expulsão do reality.

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 30/01/2026 07:49 / atualizado em 30/01/2026 08:03
