BBB 26: Jonas acusa Paulo Augusto de agressão e pede revisão de imagens

A manhã desta sexta-feira (30) começou em clima de tensão no "BBB 26".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Logo cedo, às 7h30, o Big Phone tocou, conforme já havia sido anunciado por Tadeu Schmidt na edição da noite anterior (29), provocando uma corrida desenfreada pela casa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
No meio da disputa para atender o telefone, a situação saiu do controle e terminou em uma discussão séria entre Jonas e Paulo Augusto.
O veterano acusou o agroboy de ter o empurrado durante a correria e, visivelmente irritado, pediu que a produção analisasse as imagens do momento.
“Você viu o que você fez, né?”, disparou Jonas. Paulo tentou minimizar o ocorrido: “Você tava molenga, Jonas. Você caiu com tudo, Jonas”.
A justificativa não convenceu. “Mano, eu não caí sozinho, né? Você me empurrou com tudo”, rebateu o brother, exaltado.
Mesmo após Paulo Augusto pedir desculpas, Jonas não quis conversa e se afastou, voltando para a cama.
Já o agroboy permaneceu acordado, demonstrando preocupação com as possíveis consequências do episódio, incluindo o medo de uma expulsão do reality.
Jonas está falando que Paulo Augusto o empurrou e por isso ele caiu. Xiiiii... #BBB26 pic.twitter.com/Mgh9LXe3ho— Dan Pimpão (@DanPimpao) January 30, 2026
as únicas imagens q temos do suposto empurrão do paulo augusto no jonas é isso aqui? ???? pic.twitter.com/Mx5srdl8Ek— thomaz (@thisdracarys) January 30, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia cobra satisfações após Netflix escolher Paolla Oliveira para comercial
- Mariana Morais BBB 26: Sister alisa perna de Alberto Cowboy e é detonada na web
- Mariana Morais BBB 26: Produção grita com Gabriela e leva invertida da sister
- Mariana Morais Ana Castela rasga o verbo e ameaça tomar atitude drástica contra fãs
- Mariana Morais Conheça Dalmi Junior, o cantor que é amigo de grandes nomes da música
- Mariana Morais Luana Piovani confronta Ivete Sangalo após cantora ser denunciada ao Ministério Público