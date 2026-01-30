BBB 26: Big Phone toca e correria pode gerar expulsão de participante

BBB 26: Big Phone toca e correria pode pode gerar expulsão de participante - (crédito: TV Globo)

A sexta-feira (30) amanheceu tensa no "BBB 26" com o toque do Big Phone logo às 7h30. Babu foi quem conseguiu atender o telefone primeiro, já que estava acordado na cozinha no momento do toque.

Com isso, o brother ganhou a missão de indicar um participante ao Paredão em consenso com outros dois confinados.

O alarme acordou os demais participantes, que saíram às pressas em direção aos três Big Phones espalhados pela casa. No meio da confusão, a disputa acabou virando caso de conflito.

Jonas acusou Paulo Augusto de tê-lo empurrado durante a corrida. “Você viu o que você fez, né?”, disparou o veterano.

O agroboy tentou se defender: “Você tava molenga, Jonas. Você caiu com tudo, Jonas”.

A resposta não foi bem recebida. “Mano, eu não caí sozinho, né? Você me empurrou com tudo”, rebateu Jonas, visivelmente irritado.

Paulo ainda tentou apaziguar a situação. “Não foi minha intenção, eu te peço desculpas”, afirmou. Mesmo assim, Jonas não aceitou a retratação e voltou a se deitar, alimentando ainda mais a tensão do momento.

