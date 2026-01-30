BBB 26: Big Phone toca e correria pode gerar expulsão de participante

A sexta-feira (30) amanheceu tensa no "BBB 26" com o toque do Big Phone logo às 7h30. Babu foi quem conseguiu atender o telefone primeiro, já que estava acordado na cozinha no momento do toque.
Com isso, o brother ganhou a missão de indicar um participante ao Paredão em consenso com outros dois confinados.
O alarme acordou os demais participantes, que saíram às pressas em direção aos três Big Phones espalhados pela casa. No meio da confusão, a disputa acabou virando caso de conflito.
Jonas acusou Paulo Augusto de tê-lo empurrado durante a corrida. “Você viu o que você fez, né?”, disparou o veterano.
O agroboy tentou se defender: “Você tava molenga, Jonas. Você caiu com tudo, Jonas”.
A resposta não foi bem recebida. “Mano, eu não caí sozinho, né? Você me empurrou com tudo”, rebateu Jonas, visivelmente irritado.
Paulo ainda tentou apaziguar a situação. “Não foi minha intenção, eu te peço desculpas”, afirmou. Mesmo assim, Jonas não aceitou a retratação e voltou a se deitar, alimentando ainda mais a tensão do momento.
Jonas está falando que Paulo Augusto o empurrou e por isso ele caiu. Xiiiii... #BBB26 pic.twitter.com/Mgh9LXe3ho— Dan Pimpão (@DanPimpao) January 30, 2026
as únicas imagens q temos do suposto empurrão do paulo augusto no jonas é isso aqui? ???? pic.twitter.com/Mx5srdl8Ek— thomaz (@thisdracarys) January 30, 2026
