Morre aos 50 anos participante de 'Quilos Mortais' que chegou a 352 kg - (crédito: Reprodução/TLC)

A ex-participante do reality “Quilos Mortais” Charity Pierce morreu aos 50 anos na última terça-feira (27).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ela enfrentava um quadro de saúde considerado grave e, nos meses anteriores à morte, estava sob cuidados paliativos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao longo da vida, lidou com problemas como linfedema e acúmulo de líquido nos pulmões.

A notícia veio a público após uma manifestação da filha, Charly Jo, nas redes sociais.

Segundo ela, a decisão de tornar o falecimento conhecido ocorreu devido à grande quantidade de mensagens e ligações que vinha recebendo desde as primeiras horas do dia.



“Eu não ia postar nada sobre isso, mas as ligações e mensagens estão me deixando tonta. Quase toda a minha família já sabe: minha mãe faleceu hoje. Ela está com a mãe dela, o irmão e a irmã, e finalmente encontrou a paz. Descanse em paz, mamãe. Espero que você saiba o quanto eu te amo”, escreveu.

Charity ganhou projeção nacional ao participar da terceira temporada de "Quilos Mortais", exibida em março de 2015.

Na época, ela tinha 39 anos e pesava cerca de 352 quilos. Sua história chamou a atenção do público por revelar não só os limites físicos impostos pela obesidade extrema, mas também questões emocionais profundas que marcaram sua trajetória.

Anos mais tarde, Pierce voltou a aparecer na televisão no especial “Quilos Mortais: Como Eles Estão Agora?”, no qual relatou ter se submetido à cirurgia bariátrica e a vários procedimentos cirúrgicos para remoção do excesso de pele.

Conforme informou o site TMZ, ela também precisou passar por uma cirurgia relacionada ao tratamento de um câncer renal.

Durante sua participação no reality, Charity falou abertamente sobre o sofrimento causado pela relação com o próprio corpo.



“Tenho vergonha do meu corpo. Não quero que ninguém o veja. Sou completamente diferente de qualquer outra pessoa. Tenho vergonha de mim. Sei que pareço um monstro”, disse, emocionada.

Ela também relatou dificuldades enfrentadas após a perda significativa de peso, especialmente complicações médicas recorrentes.



“Perder peso tem sido muito mais difícil do que eu jamais imaginei. Como perdi muito peso, o excesso de pele na barriga tem me causado muitos problemas. Tenho tido muitas infecções por celulite”, contou na época.