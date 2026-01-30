Dudu Nobre é internado com doença grave e diagnóstico delicado vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Dudu Nobre surpreendeu os seguidores ao revelar, nesta quinta-feira (29), que precisou ser internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O sambista publicou uma imagem diretamente da unidade de saúde, despertando preocupação entre fãs e amigos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o cantor recebeu diagnóstico de pneumonia.

O problema teria sido identificado após Dudu procurar atendimento médico ao notar uma queda repentina da pressão arterial.

Até então, ele não apresentava sinais mais evidentes da doença. Após passar por uma bateria de exames, o artista permaneceu internado para acompanhamento.

Nas redes sociais, resumiu a situação com bom humor: “Deu ruim na máquina”.

Por orientação médica, a agenda profissional do cantor precisou ser interrompida imediatamente. Em comunicado oficial, a equipe confirmou o estado de saúde e as mudanças nos compromissos.

“Informamos que o cantor Dudu Nobre foi diagnosticado com pneumonia e, por orientação médica, deverá cumprir repouso absoluto nos próximos dias. Em razão disso, os shows programados para hoje e para o fim de semana serão adiados. A equipe agradece a compreensão dos fãs e parceiros. As novas datas das apresentações serão divulgadas em breve”, informou a nota.