Dudu Nobre é internado com doença grave e diagnóstico delicado vem à tona

Dudu Nobre surpreendeu os seguidores ao revelar, nesta quinta-feira (29), que precisou ser internado em um hospital no Rio de Janeiro.
O sambista publicou uma imagem diretamente da unidade de saúde, despertando preocupação entre fãs e amigos.
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o cantor recebeu diagnóstico de pneumonia.
O problema teria sido identificado após Dudu procurar atendimento médico ao notar uma queda repentina da pressão arterial.
Até então, ele não apresentava sinais mais evidentes da doença. Após passar por uma bateria de exames, o artista permaneceu internado para acompanhamento.
Nas redes sociais, resumiu a situação com bom humor: “Deu ruim na máquina”.
Por orientação médica, a agenda profissional do cantor precisou ser interrompida imediatamente. Em comunicado oficial, a equipe confirmou o estado de saúde e as mudanças nos compromissos.
“Informamos que o cantor Dudu Nobre foi diagnosticado com pneumonia e, por orientação médica, deverá cumprir repouso absoluto nos próximos dias. Em razão disso, os shows programados para hoje e para o fim de semana serão adiados. A equipe agradece a compreensão dos fãs e parceiros. As novas datas das apresentações serão divulgadas em breve”, informou a nota.
