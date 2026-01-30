Luana Prado detona fã após reatar romance com Tati Dias: 'Fique calada'

Depois de um rompimento marcado por ruídos e exposição, Lauana Prado e Tati Dias voltaram a se aproximar.

O reencontro ganhou força após as duas serem vistas juntas em um jantar reservado na última quarta-feira (28), sinalizando uma reconciliação.

A confirmação veio de forma indireta nas redes sociais. Ao se deparar com um comentário questionando seus sentimentos em uma publicação de Tati, Lauana não deixou passar.

“Como você fala m*rda, né… Se não sabe das coisas, tenha o mínimo de respeito e fique calada antes de falar”, respondeu a sertaneja, sem rodeios. Na sequência, deixou claro o momento vivido pelo casal: “Te amo!”.

Entenda

O término havia sido anunciado em janeiro, quando Lauana comunicou publicamente o fim da relação.

Na ocasião, Tati Dias chegou a relatar que foi impedida de entrar no condomínio da cantora e que teria sido bloqueada em todas as redes sociais enquanto tentava conversar.

Agora, o clima parece outro, com a artista optando por reatar e dar uma nova chance à relação.