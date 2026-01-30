Equipe de Milena emite comunicado após sister ser chamada de autista - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após Milena se indignar com o resultado da Prova do Líder do “BBB 26”, na noite desta quinta-feira (29/1), a equipe da sister decidiu se pronunciar para frear boatos que começaram a circular nas redes sociais.

Diante das especulações sobre um suposto diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o perfil oficial de Milena foi direto ao afirmar que a informação não procede.

No comunicado, a equipe esclareceu que os comentários surgem desde o início do programa, mas reforçou que não há qualquer diagnóstico do tipo.

“Desde o começo do programa estamos recebendo mensagens e comentários acerca de um possível diagnóstico para a Milena, com as pessoas sugerindo que ela enquadra no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Não haveria nenhum problema em virmos aqui confirmas essa informação, já que as vivências das pessoas com autismo são válidas e merecem ser respeitas, mas esse diagnóstico não existe”, diz um trecho da nota.

O posicionamento também chamou atenção para o tom de parte das mensagens recebidas, que, segundo a equipe, extrapolam o contexto do reality.

“Todavia, também entendemos a importância de repudiamos os comentários psicofóbicos que ultrapassam a esfera do Big Brother Brasil e que atingem pessoas com autismo, bem como seus cuidados. A avaliação diagnóstica precisa só ocorre com uma equipe multiprofissional adequada, formada por profissionais de saúde especializados e em condições seguras”, destacou o perfil.

Ao final, a equipe reforçou que não vai tolerar ataques ou discursos que desrespeitem a participante ou pessoas no espectro, lembrando que







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Milena Moreira, a Tia Milena (@tiamilenabbb)

" target="_blank">psicofobia é crime”.