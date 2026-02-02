Melody se pronuncia após ser internada com infecção aguda - (crédito: Instagram)

A cantora Melody, de 19 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (31) após ser internada para tratar uma infecção aguda no estômago.

A artista estava no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Por meio das redes sociais, Melody tranquilizou os fãs e informou que já está em casa seguindo o tratamento indicado pelos médicos.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela afirmou: “E aí, galera! Passando aqui pra avisar vocês que eu já estou em casa, estou me cuidando, tomando remédio, melhorando, graças a Deus.”

A cantora também agradeceu o apoio recebido durante o período de internação. “Quero agradecer todo mundo pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada pelo carinho”, disse.

Segundo Melody, a pausa foi breve e os compromissos profissionais já têm data para serem retomados.

“Quero avisar vocês que a partir do dia 3 já estarei cumprindo com minha agenda de shows novamente, tá bom? A gente tá cuidando pra voltar com tudo pra vocês”, declarou.