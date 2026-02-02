BBB 26: Maxiane ameaça usar 'pombagira' contra Ana Paula e é detonada

Maxiane voltou a virar assunto no “BBB 26” ao fazer um comentário envolvendo religião que foi interpretado como ameaça à Ana Paula.
A fala ocorreu no quarto do Líder, durante uma conversa com Sarah Andrade, e acabou gerando forte repercussão negativa nas redes sociais nesta segunda-feira (2).
As duas discutiam a possibilidade de Ana Paula retornar do terceiro Paredão quando Maxiane citou um alerta que teria recebido de Babu Santana.
"Foi como o Babu falou, quando ela agarra no osso, ela rói o osso até o final. O Babu falou para mim: ‘se prepara porque se ela voltar sua vida vai virar um inferno'", disse a líder. "A de nós duas", respondeu Sarah.
Na sequência, Maxiane, que se identifica como umbandista, fez uma declaração que acendeu o alerta fora da casa.
"Qualquer coisa eu mando a pombagira, que pombagira tem acesso ao inferno, vou falar 'me ajuda aí, mulher'. Eu tenho as minhas armas, vou fazer o quê", afirmou, enquanto as duas riam.
A fala rapidamente viralizou no X, antigo Twitter, e provocou uma onda de críticas. Muitos internautas acusaram a participante de reforçar estigmas e preconceitos contra religiões de matriz africana ao associá-las a ameaças dentro do jogo.
"Parte do preconceito que as pessoas têm com religiões de matriz africana é motivado por discursos como esse. Que desserviço dessa mulher", escreveu um usuário.
Outros comentários seguiram na mesma linha, com tom irônico e indignado. "Oh mulher, a pombagira tá é com vergonha de tu", comentou um perfil.
"É por essas que as religiões afro sofrem preconceito... Ética e respeito é o que ela demonstra que não tem como a própria religião falando um absurdo desses... Pombagira devia é dar uma lição nela por falar uma merda dessa", publicou outro.
A postura de Maxiane também foi criticada por quem apontou incoerência entre discurso e prática religiosa.
"A mulher e da religião e ainda usa ela como muleta, alguém avisa que a Pombagira dela tem mais o que fazer? Mulher doente", escreveu um internauta.
Maxiane sobre Ana Paula: “Foi o que Babu falou: ‘se prepara porque se ela voltar sua vida vai virar um inferno’.”— Dantas (@Dantinhas) February 2, 2026
Sarah: “A de nós duas.”
Maxiane: “Qualquer coisa eu mando a pombagira, que pombagira tem acesso ao inferno.” #BBB26 pic.twitter.com/88dUyePIT8
