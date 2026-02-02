Reação de Caetano Veloso ao descobrir que venceu o Grammy viraliza na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Caetano Veloso, aos 83 anos, descobriu que havia vencido o Grammy de um jeito bem distante dos holofotes.

O cantor estava deitado na cama, assistindo a desenhos animados com o neto Benjamin, filho de Tom Veloso, quando recebeu a notícia de que o álbum "Caetano e Bethânia Ao Vivo" havia conquistado o prêmio de "Melhor Álbum de Música Global".

Surpreso, Caetano foi avisado pela esposa, Paula Lavigne, e decidiu compartilhar o momento imediatamente com a irmã, Maria Bethânia, por meio de uma chamada de vídeo.



"Oi, Betha. Ganhamos o Grammy", disse ele. "Mentira", reagiu a cantora.



"É verdade. Eu soube agora, estava aqui com Benjamin, vendo desenho com ele, e eles vieram lá de dentro gritando", explicou o artista.

A empolgação tomou conta da conversa quando Bethânia se deu conta da conquista.



"Já teve? Nem sabia que horas era... Gente, parabéns pra nós. Que alegria, Cae", comemorou.

Mais tarde, Caetano celebrou o prêmio também nas redes sociais. Na legenda da publicação, destacou a parceria com a irmã e agradeceu a todos os envolvidos no projeto.

O vídeo do momento rapidamente repercutiu entre os fãs, que se divertiram com a naturalidade da reação.



"Caetano vendo desenho com o neto. Eles não sabiam que horas ia ser a premiação, e o plot triste é o final com a mudança de assunto pra super herói", brincou uma internauta.



"Eles vão viver 200 anos. Eles dizendo: 'Olha eu nem sabia que horas ia passar' 'nem eu' kkkkkkk APENAS O GRAMMY E ELES NEEEEM AI! Kkkkkk que demais!", comentou outra.