BBB 26: enquete aponta 3ª rejeição consecutiva da temporada

O terceiro Paredão do “BBB 26” está formado e coloca Ana Paula, Brigido e Leandro na disputa pela permanência na casa mais vigiada do país.

A definição aconteceu no domingo (1), quando os três acabaram sendo os mais votados da semana.

A ida de Ana Paula à berlinda foi direta: ela recebeu a indicação da Líder da Semana, Maxiane.

Já Brigido e Leandro chegaram ao Paredão após serem os mais escolhidos pelos votos dos demais participantes da casa.

Parciais de enquetes apontam um cenário desfavorável para Brigido.

Segundo levantamento do portal Votalhada, que reúne médias de votações em sites e redes sociais, ele lidera a rejeição com 57% dos votos para sair.

Leandro aparece em seguida, com 26%, enquanto Ana Paula registra 15% da preferência do público.

O resultado oficial do Paredão será revelado ao vivo na noite desta terça-feira (3), durante a edição do programa exibida pela TV Globo.