BBB 26: enquete aponta 3ª rejeição consecutiva da temporada

O terceiro Paredão do “BBB 26” está formado e coloca Ana Paula, Brigido e Leandro na disputa pela permanência na casa mais vigiada do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A definição aconteceu no domingo (1), quando os três acabaram sendo os mais votados da semana.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A ida de Ana Paula à berlinda foi direta: ela recebeu a indicação da Líder da Semana, Maxiane.
Já Brigido e Leandro chegaram ao Paredão após serem os mais escolhidos pelos votos dos demais participantes da casa.
Parciais de enquetes apontam um cenário desfavorável para Brigido.
Segundo levantamento do portal Votalhada, que reúne médias de votações em sites e redes sociais, ele lidera a rejeição com 57% dos votos para sair.
Leandro aparece em seguida, com 26%, enquanto Ana Paula registra 15% da preferência do público.
O resultado oficial do Paredão será revelado ao vivo na noite desta terça-feira (3), durante a edição do programa exibida pela TV Globo.
Saiba Mais
- Mariana Morais Morre aos 50 anos participante de 'Quilos Mortais' que chegou a 352 kg
- Mariana Morais Dudu Nobre é internado com doença grave e diagnóstico delicado vem à tona
- Mariana Morais Luana Prado detona fã após reatar romance com Tati Dias: 'Fique calada'
- Mariana Morais Além do glamour: o que leva famosos brasileiros a investir em imóveis na Flórida
- Mariana Morais Ex-Chiquititas, Julia Olliver transforma mudança pessoal em novo capítulo da carreira
- Mariana Morais BBB 26: Big Phone toca e correria pode gerar expulsão de participante