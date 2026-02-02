Mulher é atacada por leopardo após ignorar alerta de autoridades - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma tragédia envolvendo um leopardo-das-neves chamou atenção nas redes sociais após um vídeo mostrar o ataque a uma turista em uma estação de esqui no norte da China.

O episódio aconteceu no Geoparque Global da UNESCO de Keketuohai, no condado de Funyun, e ocorreu por volta das 19h (horário local) da última sexta-feira (23).

De acordo com informações da imprensa local, a turista seguia em direção ao hotel na região da vila de Talat quando decidiu se aproximar do animal para tentar fazer uma foto.

Após não conseguir o enquadramento desejado, ela teria avançado para uma distância inferior a três metros do felino, o que provocou a reação.

As imagens mostram a esquiadora caída e imobilizada na neve até a chegada de pessoas que estavam próximas.

A situação foi controlada quando um instrutor de esqui conseguiu espantar o leopardo-das-neves utilizando bastões.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da região, onde permanece internada em estado estável.

Segundo autoridades locais, o uso de capacete foi fundamental para reduzir a gravidade dos ferimentos.

Relatos indicam que, no dia anterior ao ataque, hóspedes e funcionários de um hotel nas proximidades já haviam notado a presença de um leopardo-das-neves circulando pela área, possivelmente em busca de alimento.

O proprietário do local afirmou, no entanto, que não é possível confirmar se o animal avistado anteriormente é o mesmo envolvido no ataque.

Em nota, autoridades reforçaram que vinham alertando moradores e turistas sobre a circulação desses animais no Vale das Gemas, em Keketuohai.

As orientações incluem não sair dos veículos, evitar aproximações para fotos e não caminhar sozinho pela região.

Apesar da imponência do animal, ataques a humanos são raros, já que ele costuma evitar contato.