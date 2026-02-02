Descabelada, Virginia surge com calombo na testa e relata perrengue na Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (2) para relatar os perrengues físicos enfrentados na preparação para o desfile na Marquês de Sapucaí.

A influenciadora exibiu diversos machucados espalhados pelo corpo após mais um ensaio técnico da Grande Rio.

Enquanto retirava a fantasia, Virginia mostrou um grande inchaço na testa, provocado pelo peso do adorno de cabeça, além de bolhas nos pés e no calcanhar. Em tom bem-humorado, comentou a situação.

“E mais um dia com calombo na testa. Olha só que delícia, maravilha! Do jeito que estou aqui, não dá nem pra filmar minha cara. Estou mostrando só meu galo na testa”, brincou.

Nem mesmo o momento de descanso escapou do desconforto. Ao tentar tomar banho após o ensaio, ela se surpreendeu com a dor causada pelos ferimentos.

“Bom, não consigo colocar o pé na água. Descobri um machucado que nem sabia que tinha e, quando caiu a água… Caraca!”, disse, ao mostrar as bolhas no dedão e no calcanhar do pé direito.