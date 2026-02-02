Mara Maravilha é internada na UTI às pressas e desabafa sobre ameaças - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Mara Maravilha precisou ser levada à UTI de um hospital em São Paulo neste domingo (1º), após passar mal e necessitar de atendimento médico de urgência.

A própria artista confirmou a internação por meio das redes sociais.

Na publicação, Mara informou que suspendeu temporariamente todos os compromissos profissionais e fez um desabafo sobre pressões e ameaças que afirma estar enfrentando.

“Por hora, comunico que minha agenda de trabalho está suspensa. Todavia, reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas. Preciso da sua oração e apoio”, escreveu na legenda.

O atestado médico divulgado junto à postagem detalha o estado de saúde da cantora.

“Atesto para os devidos fins que a Sra. Eliemary Silva da Silveira esteve em atendimento/internada nesta instituição no dia 01/02/2026 e está internada desde então, sem previsão de alta. Observações: paciente internada no setor da UTI e, por hora, sem previsão de alta médica”, diz o documento assinado pela equipe responsável.

A situação mobilizou fãs, que deixaram mensagens de fé e apoio nos comentários.

“Melhoras. Vou orar por você, logo estará melhor. Com fé em Deus”, escreveu uma seguidora. “Deus abençoe, com muita saúde, e fique bem logo, Mara!”, comentou outra.