Atriz Joana Cabral é escolhida Miss Bela São Paulo 2026

A atriz Joana Cabral acaba de conquistar o título de Miss Bela São Paulo, em concurso promovido pela VH Assessoria, que atua com olheiros distribuídos por diversas regiões do país.

Além da nova faixa, ela também atua como consultora de imagem e atualmente cursa interpretação no Teatro Bibi Ferreira, onde se prepara para estrear artisticamente.

Natural de Campos, no interior do Rio de Janeiro, Joana relembra que o contato com o universo da imagem vem de longa data. “Já fiz alguns trabalhos como modelo”.

Formada em Direito, ela construiu carreira como consultora de imagem e estilo, conciliando diferentes experiências ao longo dos anos.

Em 2009, participou de um quadro chamado “Salto da Gata” e, em 2015, ganhou visibilidade ao ser paparazzi de um jornalista famoso.

Na época, chegou a ser apontada como uma das mulheres mais bonitas do município e realizava ações publicitárias com frequência.

Ela destaca que esse movimento aconteceu antes mesmo da popularização das influenciadoras digitais. “Na época não existiam blogueiras que depois ficaram conhecidas como influenciadoras”.

Segundo Joana, o trabalho com marcas começou cedo. “Bem antes, eu já fazia isso para lojas e marcas de roupas e acessórios”.

Empreendedora, ela também já foi o rosto da própria loja de roupas, a PITANGA, participando de sessões fotográficas, campanhas publicitárias e até ações de conscientização, como campanhas de prevenção ao câncer de mama em clínicas e hospitais.

Outro convite marcante foi para escrever sobre moda em um jornal local, proposta que acabou recusando por estar em meio a uma mudança de carreira e de estado. Atualmente, ela vive em São Paulo.

Com 1,68 m de altura e 63 quilos, Joana afirma que mantém o corpo em forma por meio de uma rotina ativa e alimentação equilibrada.

“Eu sou do dia. Estar à beira do mar renova minhas energias, os dias de sol são meus preferidos. Amo o calorão do Rio de Janeiro”.

Adepta de um estilo de vida saudável, ela explica que pratica exercícios diariamente.

“Curto levar uma vida saudável, praticar esportes, faço 1 hora de aeróbico e musculação todos os dias. Adoro andar de bicicleta, e algumas artes marciais, como jiu-jitsu e boxe, desde a infância. Tenho hábitos saudáveis e constância durante a semana. Fim de semana eu me dou ao luxo de escorregar”, completa.