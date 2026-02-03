BBB 26: Edílson se despede e se prepara para desistir do programa

A terça-feira (3) começou tensa na casa do "BBB 26", com Edílson Capetinha dando o que falar.
O ex-atacante comunicou aos aliados que pretende desistir do reality ainda hoje, após os desdobramentos de uma discussão intensa com Leandro.
O conflito teve início durante o "Sincerão" da última segunda-feira (3), quando Edílson se referiu ao brother como “analfabeto”.
A fala repercutiu mal e a situação se agravou ao longo da madrugada, no momento em que Leandro tomou conhecimento da ofensa.
O emparedado revelou, inclusive, que só aprendeu a ler e escrever na adolescência, o que deu um peso ainda maior à declaração.
Na manhã seguinte, Capetinha acordou decidido, arrumou as malas e deixou evidente o desejo de deixar o programa.
Antes de ir para a sala aguardar a liberação do botão de desistência, ele procurou Leandro para pedir desculpas pessoalmente, tentando amenizar o impacto da fala e reconhecer a postura do colega.
Durante a conversa, o ex-jogador afirmou que não queria sair do jogo sem se retratar e reforçou que não teve intenção de ferir o baiano.
Ele disse que precisava "esfriar a cabeça", declarou respeito por Leandro e garantiu que seguirá torcendo por ele fora da casa.
