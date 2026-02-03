Virginia choca ao usar coleira com nome de Vini Jr. e é detonada

Virginia Fonseca voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (3) após divulgar um ensaio fotográfico em que aparece usando um maiô cavado e uma coleira com o nome do namorado, Vinícius Júnior.
As imagens dividiram opiniões e geraram críticas e defesas entre internautas.
O ensaio, feito para o Gshow, foi inspirado em um look usado por Luma de Oliveira no Carnaval de 1998.
Na época, a então esposa de Eike Batista desfilou caracterizada como onça-preta e chamou atenção por usar uma coleira com o nome do marido, detalhe que também gerou debate naquele ano.
A releitura de Virginia reacendeu discussões semelhantes na web. “Com esse corpo aí quem devia usar a coleira era ele amiga”, comentou uma usuária.
Outra foi mais crítica: “Vamos lá: a fantasia até que vai, top. Agora coleira com o nome do macho, aí é demais”.
Alguns comentários também citaram o fato de Virginia ser mãe. “Ainda bem que os filhos são apenas crianças… vergonha alheia”, escreveu uma internauta.
