Virginia fala sobre submissão após usar coleira com nome de Vini Jr.

Virginia Fonseca comentou a repercussão do ensaio fotográfico em que aparece usando uma coleira com o nome de Vinícius Júnior, acessório que gerou debate nas redes sociais e dividiu opiniões do público.

Em entrevista ao gshow, a influenciadora negou que o item represente submissão ao novo namorado.

Ao analisar o visual, ela explicou que a escolha teve um significado afetivo e fez referência a um episódio semelhante do passado.

“Na época, falaram que a Luma estava sendo submissa ao marido. Não vejo com esse olhar. Acredito que ela era apaixonada e quis exaltar o marido em um momento em que estava sendo exaltada”, afirmou.

O ensaio foi inspirado em um look usado por Luma de Oliveira no Carnaval de 1998, quando a então esposa de Eike Batista desfilou caracterizada como onça-preta e chamou atenção ao usar uma coleira com o nome do marido, detalhe que também provocou discussões na época.

A releitura feita por Virginia reacendeu críticas e comentários na web.

“Com esse corpo aí quem devia usar a coleira era ele amiga”, escreveu uma usuária. Outra internauta foi mais dura: “Vamos lá: a fantasia até que vai, top. Agora coleira com o nome do macho, aí é demais”.

Ainda durante a entrevista, Virginia destacou que vê o relacionamento como uma construção conjunta.

“Casal é isso: os dois crescem juntos, somam, porque, se não for uma soma, não tem sentido estar junto”, declarou. Ela também reforçou que não há qualquer dependência emocional envolvida.

“Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque ele é meu namorado e eu o amo. É isso! Quero que ele faça parte desse momento junto comigo”, concluiu.