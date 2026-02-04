BBB 26: Brigido fica paralisado ao descobrir o pior após eliminação e vira piada na web - (crédito: Gshow)

A participação de Brigido Neto no “Bate-Papo BBB” acabou rendendo um momento inesperado fora da casa.

Após sua eliminação do “BBB 26”, o coach foi entrevistado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor e reagiu ao descobrir o impacto real de sua passagem pelo reality nas redes sociais.

Durante a conversa, exibida na madrugada desta quarta-feira (4), Brigido viu imagens inéditas do programa e, em seguida, foi confrontado com o número de seguidores conquistados após deixar o confinamento.

O dado chamou atenção pela baixa adesão do público: pouco mais de 63 mil novos seguidores no Instagram.

A reação do ex-brother, marcada por silêncio e expressão paralisada, viralizou rapidamente no X, antigo Twitter, e virou motivo de memes.

Brigido entrou para a lista dos participantes que menos cresceram nas redes sociais nas edições mais recentes do reality.

Ao mostrar o perfil de Brigido na tela, Gil do Vigor comentou com ironia:

“Olha, 63,8 mil seguidores. Tá ali todo bonitinho o perfil dele. Ele tá chique. Brigido Neto”.

Enquanto o apresentador falava, o coach permaneceu imóvel e não fez nenhum comentário sobre o número exibido.

Nas redes sociais, a cena gerou uma enxurrada de reações. “A cara paralisada, vou morrer”, debochou uma conta.



“Ai que vergonha, fiquei até com pena dele, juro”, escreveu outro usuário. “Ele sem acreditar”, observou um perfil.



“Eu fiquei paralisada de tanta vergonha kkkkkkkk já tava ficando com dó”, comentou mais um.