Tainá Militão abre o jogo sobre suposta briga com Virginia Fonseca

Tainá Militão se pronunciou nesta segunda-feira (3/2) sobre os rumores de um suposto afastamento de Virginia Fonseca.

Em conversa com seguidores nas redes sociais, a influenciadora negou qualquer desentendimento com a namorada de Vini Jr. e explicou que a diminuição do contato se deve à rotina intensa de ambas.

A resposta veio após um questionamento direto de um seguidor. “Você não fala mais com a Virginia?”, perguntou.

Tainá decidiu esclarecer o assunto diante da repercussão. “Eu vou responder essa pergunta porque muita gente me pergunta isso, gente. Param até a minha mãe para perguntar”, contou.

A mulher de Éder Militão afirmou que tanto ela quanto Virginia estão com a agenda cheia, o que dificulta encontros frequentes.

“Eu não sei como vocês fazem com as amizades de vocês, mas ela tem a família dela, eu tenho a minha. Ela está cheia de trabalho no Carnaval, sem tempo para nada, e eu também tenho trabalhado, tenho meus filhos, minhas crianças, que eu faço questão de dar atenção e ter tempo de qualidade”, explicou.

Tainá reforçou que não houve briga entre as duas. “Não é porque a gente não está em story grudado o tempo inteiro que a gente não se fala ou que brigou. Amizade madura é assim. Tenho amigas que moram na Europa e que eu vejo uma vez por ano, e a amizade continua a mesma”, acrescentou.

Ao final, a influenciadora fez um apelo aos seguidores. “Vocês precisam parar de achar que, porque as pessoas não postam juntas, elas não se falam mais. A vida acontece fora do Instagram”, concluiu.

Tainá e Virginia se aproximaram quando a influenciadora começou a se relacionar com o jogador Vini Jr. O atleta, que atua pelo Real Madrid, é companheiro de time de Éder Militão, marido de Tainá.