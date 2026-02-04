BBB 26:Sarah expõe pedido sexual do ex e é detonada pelo público - (crédito: TV Globo)

Sarah Andrade causou espanto dentro e fora do “BBB 26” ao compartilhar uma situação íntima envolvendo um antigo relacionamento.

O assunto veio à tona na madrugada desta quarta-feira (4), horas após a eliminação de Brigido, durante uma conversa entre os brothers.

Reunidos na área externa, Samira, Breno, Cowboy, Marcelo e Marciele comentavam sobre experiências pessoais quando a ex-BBB decidiu relatar um pedido que classificou como fora do comum feito por um ex-namorado.

“Gente, a única coisa estranha foi um ex maluco lá. Foi o único que pediu uma coisa estranha assim”, iniciou Sarah, antes de completar:

“Ele queria me ver g*zar com outro cara. Aí eu terminei com ele, obviamente. Porque daí é só ladeira abaixo. Foi a única vez que me pediram uma coisa estranha”.

A declaração rapidamente passou a repercutir nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Parte do público reagiu com ironia, enquanto outros demonstraram incômodo com a exposição.

“Esse povo tá no cio?”, escreveu um perfil. “É uma conversa que parece ter saído direto do xvideos”, comentou outro.

Já críticas mais duras também apareceram: “Meu Deus, qual a necessidade de expor isso do nada?”, questionou um internauta.

“Nojo”, disse outro. “Tem certas coisas que não se falam na frente das câmeras”, opinou mais um usuário.

