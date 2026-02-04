Deolane posa em frente a Torre Eiffel para detonar Patrícia Poeta e TV Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após uma reviravolta judicial nesta terça-feira (3), Deolane Bezerra voltou a se pronunciar nas redes sociais.

A influenciadora reagiu à decisão da Justiça Federal que anulou determinações da Justiça de Pernambuco relacionadas à operação da Polícia Civil que resultou em sua prisão em 2024.

Nos Stories do Instagram, Deolane direcionou críticas à apresentadora Patrícia Poeta e à Rede Globo, ironizando a cobertura feita na época de sua prisão pelo programa “Encontro”.

O caso envolve investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a casas de apostas on-line.

Em tom provocativo, a influenciadora cobrou que a emissora dê o mesmo destaque à decisão judicial que a beneficia.



“Eu aguardo o desfecho da operação no seu programa. Não é muito assistido, né?!”, afirmou.

Deolane também compartilhou um trecho da reportagem exibida pela Globo e voltou a questionar diretamente a apresentadora:



“Engraçado né Patrícia Poeta? Valores invertidos mesmo? Me explica agora o que aconteceu, quando te julgaram você ficou com a carinha de c… na beira da praia né?”.

Além de anular as decisões da Justiça estadual, a Justiça Federal determinou que o inquérito envolvendo a influenciadora passe a ser conduzido pela Polícia Federal (PF), que assume oficialmente as investigações a partir de agora.

A decisão, no entanto, não interfere em apurações que seguem sob responsabilidade do Ministério Público Federal (MPF) nem em outros procedimentos que envolvem familiares de Deolane Bezerra.