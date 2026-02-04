InícioColunistas#Mariana Morais
Virginia expõe problema de saúde de Maria Alice após consumo de chocolate

Influenciadora usou as redes sociais para compartilhar o assunto com o público

Virginia expõe problema de saúde de Maria Alice após consumo de chocolate - (crédito: Reprodução/Instagram)
Virginia Fonseca contou aos seguidores que a filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos, tem apresentado crises de dor de cabeça semelhantes às que ela enfrenta com frequência.

A influenciadora costuma falar abertamente nas redes sociais sobre os episódios de enxaqueca que a acompanham há anos.

Nos Stories do Instagram, na terça-feira (3), Virginia revelou que precisou fazer um ajuste na alimentação da menina ao perceber a relação entre o consumo de chocolate e as dores.

“Mariazinha parou de comer chocolate preto porque estava dando dor de cabeça e foi muito fofinha”, relatou.

A empresária explicou que conversou de forma simples com a filha para ajudá-la a entender a situação.

“Porque eu só falei assim: ‘Maria, a mamãe também sente dor de cabeça quando come chocolate preto, por isso eu só como o branco’”, contou.

Segundo Virginia, a mudança foi rápida e surpreendente, já que a criança não gostava do outro tipo de chocolate.

“E antes ela não comia o branco de jeito nenhum e começou a comer. Ela é muito determinada quando é para se cuidar”, completou.

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 04/02/2026 11:08
