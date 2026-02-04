Vanessa Lopes protagoniza briga com resgate após se perder em montanha de gelo

Vanessa Lopes, de 24 anos, usou as redes sociais para explicar o motivo de ter ficado um dia longe das postagens durante uma viagem aos Alpes Suíços.
A influenciadora revelou que precisou ser resgatada após se perder enquanto esquiava na região.
Segundo ela, o sumiço não teve relação apenas com cansaço ou falta de disposição para editar vídeos.
“Parei de postar vídeo da viagem porque perdi um pouco a minha paciência, não só com edição e tal… A gente foi resgatada de uma montanha. A gente se meteu em um lugar errado”, relatou nos Stories.
Vanessa contou ainda que sofreu quedas durante o trajeto e acabou se machucando.
“Caí várias vezes e ficou parecendo que estava em cena de crime. A mulher do resgate ficou brigando comigo e tive a primeira briga em inglês da minha vida. Fiquei com trauma de esquiar”, desabafou.
Apesar do susto, a influenciadora afirmou que decidiu enfrentar o medo novamente.
Nesta terça-feira (3), ela contou que voltou a esquiar após o episódio. “Hoje eu resolvi voltar a esquiar e foi legal”, disse.
Ela também explicou que o impacto emocional do ocorrido a fez se afastar temporariamente das redes.
“Parei de postar coisa porque fiquei tão mal, que falei: ‘não quero mais, não’. Fui levada de moto de resgate e fiquei horas chorando e tendo crise… Tomei remédio e dormi 18 horas seguidas”, completou.
