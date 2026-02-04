Ratinho alfineta Cariúcha após apresentadora trocar o SBT pela RedeTV!

Ratinho voltou a chamar atenção ao fazer um comentário afiado envolvendo Cariúcha durante o “Programa do Ratinho”, exibido na noite da última terça-feira (3), no SBT.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A fala aconteceu enquanto Thayse Teixeira participava da atração. Atualmente, a influencer ocupa o espaço deixado por Cariúcha como jurada do quadro “Dez ou Mil”.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em tom aparentemente descontraído, o apresentador resolveu comentar o desempenho do “Fofocalizando” após a saída recente da comunicadora da emissora.
“Parabéns, o Fofocalizando é uma beleza. Pode trocar de gente, mas continua tendo audiência”, disparou Ratinho.
A alfinetada rapidamente repercutiu nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Internautas dividiram opiniões sobre o comentário do veterano e o desempenho do programa vespertino.
“Ratinho tem razão. O Fofocalizando já tem um público consolidado. Mesmo com a saída de Leo Dias, o programa se manteve firme”, escreveu um usuário.
Outro foi ainda mais direto: “Pior que não mentiu, a audiência continuou a mesma sem a Cariúcha kkkkk”.
EITA! Ratinho ontem durante o "Dez ou Mil" disse pra Thayse Teixeira que o 'Fofocalizando' pode trocar sempre de gente, que continua com audiência. #ProgramaDoRatinho #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/yC25svzFA6— Brenno (@brenno__moura) February 4, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26:Sarah expõe pedido sexual do ex e é detonada pelo público
- Mariana Morais Deolane posa em frente a Torre Eiffel para detonar Patrícia Poeta e TV Globo
- Mariana Morais BBB 26: Brigido fica paralisado ao descobrir o pior após eliminação e vira piada na web
- Mariana Morais Virginia fala sobre submissão após usar coleira com nome de Vini Jr.
- Mariana Morais Virginia choca ao usar coleira com nome de Vini Jr. e é detonada
- Mariana Morais Marina Sena esculacha Jonas após briga do modelo com Juliano Floss