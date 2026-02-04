Ratinho alfineta Cariúcha após apresentadora trocar o SBT pela RedeTV! - (crédito: Reprodução/SBT)

Ratinho voltou a chamar atenção ao fazer um comentário afiado envolvendo Cariúcha durante o “Programa do Ratinho”, exibido na noite da última terça-feira (3), no SBT.

A fala aconteceu enquanto Thayse Teixeira participava da atração. Atualmente, a influencer ocupa o espaço deixado por Cariúcha como jurada do quadro “Dez ou Mil”.

Em tom aparentemente descontraído, o apresentador resolveu comentar o desempenho do “Fofocalizando” após a saída recente da comunicadora da emissora.

“Parabéns, o Fofocalizando é uma beleza. Pode trocar de gente, mas continua tendo audiência”, disparou Ratinho.

A alfinetada rapidamente repercutiu nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Internautas dividiram opiniões sobre o comentário do veterano e o desempenho do programa vespertino.

“Ratinho tem razão. O Fofocalizando já tem um público consolidado. Mesmo com a saída de Leo Dias, o programa se manteve firme”, escreveu um usuário.

Outro foi ainda mais direto: “Pior que não mentiu, a audiência continuou a mesma sem a Cariúcha kkkkk”.