Empresário de Ana Paula expõe Brigido após noite caótica em hotel

Empresário de Ana Paula expõe Brigido após noite em hotel: 'Acusou a Globo' - (crédito: Gshow/TV Globo)

O empresário Sérgio Tristão, que representa Ana Paula Renault, expôs uma situação desagradável envolvendo Brigido Neto após a eliminação do coach no “BBB 26”, na noite da última terça-feira (3).

Em relato feito na manhã desta quarta-feira (4), Sérgio afirmou que estava hospedado no quarto ao lado do ex-brother e reclamou do comportamento dele e de sua equipe após o Paredão.

Segundo o empresário, o barulho constante durante a noite e a madrugada o impediu de dormir.

De acordo com o desabafo, a equipe de Brigido falava alto e batia portas repetidamente. Além disso, Sérgio acusou o eliminado de fazer suposições sobre o resultado da votação.

“Brigido tava no quarto ao lado, equipe falando alto, batendo as portas do quarto a noite toda e até de manhã falando que a Globo manipulou o paredão.. eu mereço”, escreveu.

Na sequência, o empresário ainda ironizou a participação de Brigido no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, previsto para esta quarta-feira. “Ana Maria, ainda dá tempo de pegar o atestado”, alfinetou.

Brigido Neto disputou o Paredão com Ana Paula Renault e Leandro Rocha. Ele já havia enfrentado a berlinda na semana anterior, contra Leandro e Matheus Moreira, que acabou eliminado com alta rejeição.

Desta vez, o coach não resistiu ao embate contra sua principal rival dentro da casa e deixou o programa com 77,88% dos votos, inferior apenas aos 79,48% registrados na eliminação de Matheus.