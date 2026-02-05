Participante do BBB 26 é diagnosticada com doença e preocupa direção

A atriz e participante do “BBB 26”, Solange Couto, precisou de atendimento médico após relatar um forte desconforto físico dentro da casa.
Posteriormente, ela foi diagnosticada com cistite, infecção urinária que atinge a bexiga e costuma provocar dor, ardor ao urinar e vontade frequente de ir ao banheiro.
Solange contou que sentiu dores intensas na região da bexiga, acompanhadas de uma forte sensação de queimação.
“Vou falar com a médica. Estou com cistite. Fui pedir remédio. Só esperar o remédio agora e falar com a médica. É que dói muito, queima, a uretra parece que está pegando fogo. Marcelinho falou que eu estava pálida”, relatou a atriz.
Por meio das redes sociais, a equipe de Solange explicou como foi o atendimento inicial dentro do confinamento.
Segundo o comunicado, ela contou com o auxílio de Marcelo, que é médico.
“A produção avisou que o remédio estava na despensa e Marcelinho, muito gentilmente, pegou e levou até nossa Sol”, informou a equipe.
Apesar do diagnóstico, a infecção não comprometeu a participação da atriz no reality. Solange segue normalmente no jogo e está em tratamento, já sem dores, de acordo com as informações divulgadas.
