Participante do BBB 26 é diagnosticada com doença e preocupa direção - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A atriz e participante do “BBB 26”, Solange Couto, precisou de atendimento médico após relatar um forte desconforto físico dentro da casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Posteriormente, ela foi diagnosticada com cistite, infecção urinária que atinge a bexiga e costuma provocar dor, ardor ao urinar e vontade frequente de ir ao banheiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Solange contou que sentiu dores intensas na região da bexiga, acompanhadas de uma forte sensação de queimação.

“Vou falar com a médica. Estou com cistite. Fui pedir remédio. Só esperar o remédio agora e falar com a médica. É que dói muito, queima, a uretra parece que está pegando fogo. Marcelinho falou que eu estava pálida”, relatou a atriz.

Por meio das redes sociais, a equipe de Solange explicou como foi o atendimento inicial dentro do confinamento.

Segundo o comunicado, ela contou com o auxílio de Marcelo, que é médico.

“A produção avisou que o remédio estava na despensa e Marcelinho, muito gentilmente, pegou e levou até nossa Sol”, informou a equipe.

Apesar do diagnóstico, a infecção não comprometeu a participação da atriz no reality. Solange segue normalmente no jogo e está em tratamento, já sem dores, de acordo com as informações divulgadas.