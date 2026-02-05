Gracyanne desabafa sobre divisão de bens com Belo: 'Erro gigantesco'

Gracyanne Barbosa decidiu abordar publicamente os bastidores da separação de Belo, incluindo a demora para que o divórcio fosse formalizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O assunto veio à tona em entrevista ao portal LeoDias, na qual a influenciadora deixou claro que, embora tenha uma leitura pessoal sobre o intervalo entre o pedido e a assinatura oficial, não pretende expor esse entendimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo ela, a explicação sobre o tempo levado para concluir o processo deve ser buscada com o próprio cantor.

“Mas aí isso são coisas que você tem que perguntar para ele. Eu tenho uma opinião formada, mas é uma coisa que não cabe a mim falar”, declarou.

Ao longo da conversa, Gracyanne fez questão de enfatizar que a iniciativa de encerrar o casamento partiu exclusivamente dela.

Mesmo ainda envolvida emocionalmente, ela afirmou saber exatamente o que queria naquele momento.

“Eu pedi o divórcio. Eu que entrei na Justiça. Eu que levei essa pauta. Eu sabia o que eu queria, isso independente de amor. Eu sabia que queria separar, ainda o amava. Queria separar”, relatou.

A influenciadora também afastou qualquer narrativa de conflito envolvendo dinheiro ou patrimônio.

De acordo com Gracyanne, não houve disputa na partilha de bens, tampouco desgaste na relação com Belo ou com os familiares dele, vínculo que, segundo ela, permanece preservado após o fim do casamento.

“Não tinha dinheiro, não pedi nada. Somos amigos, temos família que sempre vai ser a minha família, como eu sei que a minha família sempre vai ser a família dele. O porquê, você tem que perguntar para ele”, afirmou.

Gracyanne, no entanto, admitiu que ter casado no regime de comunhão de bens foi um grande equívoco.

“Foi um erro gigantesco. Com muitos problemas para resolver, porque a gente era casada em comunhão de bens. A gente sabe que tem vários problemas e isso respinga em mim, porque 50% é meu. Tem muitos problemas”, concluiu.