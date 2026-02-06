BBB 26: Babu arma vingança contra Jonas e líder pode acabar no Castigo do Monstro - (crédito: Reprodulao/TV Globo)

Após a vitória de Jonas Sulzbach na Prova do Líder do “BBB 26”, Babu Santana passou a articular uma estratégia direta para enfraquecer o rival dentro do jogo.

A movimentação veio à tona na noite da última quinta-feira (5), quando o ator comentou que, caso conquiste a Prova do Anjo no sábado (7), pretende colocar o atual líder no Castigo do Monstro, o que implicaria perda de privilégios.

O plano foi exposto durante uma conversa com Marcelo, Solange e Juliano Floss.

Ao analisar o cenário, Babu avaliou que manter Alberto Cowboy sem enfrentamentos pode fortalecer o grupo adversário.

“Quanto mais se deixa o Cowboy, mais forte ele fica. Eu acho que ele não tá forte, ele tá com medinho de jogar”, disse. Em seguida, deixou claro qual seria sua jogada caso tivesse poder na semana.

“Na boa, se eu pegar o anjo, a gente vai tirar ele do VIP, ele vai pro monstro, o líder. Saiba disso. Se for nós três ou Ana Paula…”, afirmou, surpreendendo Marcelo e Solange com a franqueza da estratégia.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), internautas comentaram a possibilidade de Jonas ser alvo do castigo.

“Queria tanto que um deles pegasse o anjo, seria tão legal. Ainda mais que sábado é aniversário do Jonas. Eu falaria logo: toma teu presente! Pena que esse grupo é ruim de prova”, escreveu um usuário.

Outros comentários seguiram na mesma linha, lamentando a dificuldade do grupo em vencer disputas decisivas.

“É f*da que pessoas assim não ganham as provas quando tem que ganhar, teria tanta audiência”, disse um perfil.

“Vai ser legal se isso acontecer”, opinou outro. “Ele iria ficar muito puto, seria muito épico”, comentou mais um internauta.