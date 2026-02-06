Val Marchiori desabafa após encerrar última sessão de quimioterapia

Val Marchiori concluiu, nesta quinta-feira (5), a última etapa da quimioterapia no tratamento contra o câncer de mama.

A data foi marcada por comemoração e emoção dentro do hospital, onde a socialite reuniu familiares, profissionais de saúde e amigos próximos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Val aparece sorridente ao lado da equipe médica, recebendo flores, presentes e demonstrando gratidão pelo apoio ao longo do processo.

Em clima de celebração, uma garrafa de champanhe também fez parte do momento simbólico, representando o encerramento de um ciclo delicado.

“Hoje fecho uma fase importante da minha vida. Entre fé, amor e gratidão, celebro não só o fim da quimioterapia, mas também o início do Instituto Helloo Vida, um projeto que nasce da dor e se transforma em cuidado e esperança”, escreveu ela na legenda da publicação.

A empresária ainda destacou a importância do apoio da família e das pessoas que estiveram ao seu lado durante o tratamento.

Val Marchiori recebeu o diagnóstico de câncer de mama em agosto. No mês seguinte, passou por uma cirurgia para retirada do tumor no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Já em outubro, deu início às sessões de quimioterapia, agora finalizadas.