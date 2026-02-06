Thaynara OG atualiza estado de saúde após ser internada com infecção grave - (crédito: Reprodução/Instagram)

Thaynara OG recorreu aos stories do Instagram, nesta quinta-feira (5), para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

Internada desde o último sábado (31) após ser diagnosticada com pielonefrite, popularmente conhecida como infecção nos rins, a influenciadora contou que já apresenta sinais claros de melhora com o tratamento à base de antibióticos.

Segundo Thay, os sintomas mais intensos ficaram para trás.

“Gente, estou melhor. Não tive mais febre, estou comendo com mais apetite e o cansaço que eu tinha no final de tarde, em que eu ‘capotava’, passou. Então, assim, estou muito confiante. Tudo melhorando. Novos exames ok. Tudo de acordo com o esperado nesse tratamento que estou fazendo com antibiótico. Então, estou feliz. Porque eu cheguei aqui ruim”, relatou.

A criadora de conteúdo também aproveitou o espaço para esclarecer dúvidas frequentes enviadas por seguidores que já passaram pelo mesmo problema.

“E para quem também já se internou com a mesma coisa que eu tive, pielonefrite, e mandou DM contando, perguntando... o meu começou com uma infecção urinária, aí essa infecção subiu para o rim. Então, tem que ter muito cuidado mesmo porque se não [tratar no tempo] certo, essa bactéria pode ir para outro lugar, aí complica mais”, explicou.

Encerrando os relatos, Thaynara destacou o quanto sua disposição mudou desde os primeiros dias de internação.

“Estou muito feliz porque comparando com sábado, em que eu estava péssima, estou me sentindo uma princesa. Consigo até sambar. Mas não vou sambar, não, porque tenho juízo”, brincou.