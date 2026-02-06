Virginia faz desabafo sincero sobre uso de tapa-sexo: 'Fico pingando'

Prestes a estrear como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2026, Virginia Fonseca revelou uma preocupação curiosa envolvendo sua estreia no posto: o uso do tapa-sexo.

Em entrevista ao Jornal Extra, a influenciadora comentou o desconforto que já enfrentou com o acessório em outras ocasiões e confessou receio de passar por novos perrengues na Marquês de Sapucaí.

Embora o figurino oficial do desfile ainda esteja sendo mantido em sigilo, Virginia garantiu que medidas extras estão sendo tomadas para evitar imprevistos.

“Vou ter que passar fita! Eu suo muito. Fico pingando, então tudo descola. Se coloco um negócio no peito (um adesivo para proteger o mamilo), ele cai”, explicou.

A empresária, que é namorada do jogador Vini Jr., lembrou ainda de um episódio inusitado vivido durante um ensaio de rua da escola.

Segundo ela, o excesso de suor acabou comprometendo a fantasia.

“A minha roupa começou a ficar bem molhada, senti tudo descendo, achei que minha calcinha estava larga enquanto eu sambava. Ficou o caos. Aí eu perguntava: ‘Gente, minha perereca está aparecendo?’. As pessoas negavam, mas eu estava sentindo”, contou, aos risos.

Mesmo empolgada com a estreia na Avenida, Virginia admitiu que a situação ainda a deixa apreensiva.

“Não quero nem pensar agora na Avenida”, declarou. O desfile da Grande Rio acontece na terça-feira de Carnaval, em 17 de fevereiro.