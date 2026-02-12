De novo? Virginia rompe o silêncio e revela se está grávida de Vini Jr.

Virginia não convence com samba no pé e é detonada em ensaio da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a comentar os rumores de gravidez após surgir com a barriga levemente inchada durante o segundo ensaio técnico da Grande Rio, no último domingo (8), na Marquês de Sapucaí.

A influenciadora falou sobre o assunto em entrevista ao UOL, durante a gravação do “Domingão com Huck”, e negou qualquer possibilidade de estar esperando um filho de Vini Jr.

“A galera cria, mas impossível estar grávida. [Eu uso] DIU aqui. Não estou nem fazendo nada, né, gente? Tem um mês que não vejo o meu namorado”, afirmou, aos risos.

Ela também explicou o que pode ter causado a impressão de inchaço.

“Acredito que, por conta do costeiro, tinha que fazer força e, então, acabou… O pessoal falou a palavra ‘distensão’. Deve ter dado uma distensão abdominal”, avaliou.

Na sequência, detalhou: “Acho que, talvez, tenha feito mais força com o abdômen, e estufado a barriga para o caranguejo não cair. Acho que foi isso. Aí deu uma distensãozinha, mas, enfim, a galera cria. Eu só dou risada”, concluiu Virginia Fonseca.