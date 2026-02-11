BBB 26: Equipe de Sol se pronuncia após ataque polêmico contra Ana Paula

BBB 26: Equipe de Sol se pronuncia após ataque polêmica contra Ana Paula - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após a briga acalorada com Ana Paula gerar pedidos de expulsão nas redes sociais, a equipe da veterana Sol Vega se pronunciou na manhã desta quarta-feira (11).



Em publicação acompanhada de vídeo, os administradores do perfil de Sol afirmaram que a sister vinha sendo alvo de provocações e reagiu diante do que considerou excesso.

“Ações geram reações. Não tentem dizer que os comportamentos da Sol são de uma pessoa ‘descontrolada’ como se ela não tivesse há dias aguentando, inclusive calada, provocações baixas e infantis”, iniciaram.

Na sequência, a equipe citou o episódio envolvendo Tia Milena.

“Foi a segunda vez que Milena acordou a casa toda, e Sol foi falar diretamente para ela o quanto essa atitude estava gerando incômodo. Milena fez deboche da situação e disse que Sol estava acordando todo mundo, como se só ela tivesse o direito”, escreveram.

O posicionamento também trouxe críticas à dinâmica do jogo nesta edição. “Nessa edição do BBB, vemos que definitivamente o jogo não é de igual pra igual. Uns podem fazer o que quiser. Outros sofrem até mesmo as consequências de atos que são de outros”, concluíram.

Nos comentários, o público não pegou leve: “É triste, mas Sol vai sair. Ela tinha de tudo para ser uma das melhores jogadoras”, opinou uma usuária.

“Cadê a produção que não expulsou até agr essa mulher?”, questionou outra. Também houve críticas à defesa feita pela equipe: “Imagina ter uma equipe dessas kkkkkkkkkk. Nunca reconhecem o erro, não sabem amenizar contexto nenhum”, escreveu um internauta.