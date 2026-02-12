Lexa recorre à tratamento após efeito colateral de caneta emagrecedora - (crédito: Instagram)

Lexa, de 30 anos, revelou que enfrentou um efeito colateral após usar Monjauro, medicamento conhecido como “caneta emagrecedora”.

O relato foi compartilhado na página Gossip do Dia, no Instagram, na quarta-feira (11).

Segundo a cantora, mesmo utilizando a menor dosagem recomendada, percebeu queda de cabelo, especialmente na parte frontal da cabeça.

“Tomei uma única vez 1 ml. Minha frente do cabelo caiu (risos). Fiz tratamento para voltarem ao normal os priminhos da frente. Monjauro é mara, mas não é para todo mundo. Nunca mais tomei”, contou.

Lexa explicou que precisou realizar tratamento para recuperar os fios na região afetada e decidiu não voltar a utilizar o medicamento após a experiência.

De acordo com a "Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São Paulo" (SBD-RESP), medicamentos voltados para emagrecimento podem, de forma indireta, contribuir para a queda capilar.

A dermatologista Jade Cury, presidente da entidade, esclarece que isso pode ocorrer principalmente por deficiências nutricionais associadas ao processo de perda de peso.

“As principais deficiências nutricionais que levam ao eflúvio telógeno [queda de cabelo] são de proteínas, ferro, zinco e vitaminas, pois são essenciais para a saúde e formação do fio de cabelo”, explica a especialista.



