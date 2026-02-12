Lexa recorre à tratamento após efeito colateral de caneta emagrecedora

Lexa, de 30 anos, revelou que enfrentou um efeito colateral após usar Monjauro, medicamento conhecido como “caneta emagrecedora”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O relato foi compartilhado na página Gossip do Dia, no Instagram, na quarta-feira (11).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a cantora, mesmo utilizando a menor dosagem recomendada, percebeu queda de cabelo, especialmente na parte frontal da cabeça.
“Tomei uma única vez 1 ml. Minha frente do cabelo caiu (risos). Fiz tratamento para voltarem ao normal os priminhos da frente. Monjauro é mara, mas não é para todo mundo. Nunca mais tomei”, contou.
Lexa explicou que precisou realizar tratamento para recuperar os fios na região afetada e decidiu não voltar a utilizar o medicamento após a experiência.
De acordo com a "Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São Paulo" (SBD-RESP), medicamentos voltados para emagrecimento podem, de forma indireta, contribuir para a queda capilar.
A dermatologista Jade Cury, presidente da entidade, esclarece que isso pode ocorrer principalmente por deficiências nutricionais associadas ao processo de perda de peso.
“As principais deficiências nutricionais que levam ao eflúvio telógeno [queda de cabelo] são de proteínas, ferro, zinco e vitaminas, pois são essenciais para a saúde e formação do fio de cabelo”, explica a especialista.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Jonas surge nu nas câmeras e motivo vem à tona
- Mariana Morais BBB 26: Equipe de Sol se pronuncia após ataque polêmico contra Ana Paula
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula toma atitude para tentar salvar Sol de expulsão
- Mariana Morais Clovis Pinho lança "Plano Perfeito" com participação surpresa da Bispa Sonia Hernandes
- Mariana Morais Em novo papel na TV, Caroline Dallarosa assume personagem em novela da Record e amplia registro dramático
- Mariana Morais BBB 26: Web se mobiliza e pede expulsão de Sol após barraco generalizado