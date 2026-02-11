BBB 26: Ana Paula toma atitude para tentar salvar Sol de expulsão

Após a briga generalizada na manhã desta quarta-feira (11) no "BBB 26", Ana Paula comentou o episódio envolvendo Sol Vega e afirmou que não se considera vítima de agressão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mesmo com o contato físico e a forte repercussão nas redes sociais, a jornalista preferiu minimizar a situação. "Não me senti agredida. Já aconteceu isso comigo, dá para conviver", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O atrito teve início quando Milena Lages bateu nas portas dos quartos para despertar os confinados. A atitude gerou irritação e acabou desencadeando uma troca de gritos entre Sol e a recreadora infantil.

Mais tarde, já na cozinha, a veterana voltou a criticar a postura da colega, classificando-a como imatura. Ana Paula, que acompanhava a conversa, opinou sobre a situação, o que provocou nova reação de Sol.

"Se toca, Ana Paula…", disparou a empresária. A resposta veio de imediato: "Fala mais alto, não estou escutando!". Em seguida, Sol se levantou, aproximou-se aos gritos e confrontou a rival cara a cara.

Durante o desentendimento, houve contato físico. Sol apertou os braços de Ana Paula e logo soltou, causando apreensão entre os participantes. Ela também chegou a empurrar a loira durante o confronto.

"Opa, opa, o que é isso?", questionou Babu Santana ao presenciar a cena. A loira afirmou ainda que teve o pé pisado no momento da discussão.

Horas depois, no quarto, Ana Paula refletiu com os aliados: "Você viu que você pisou no meu pé? Balançou o meu braço?", contou ela, repetindo o que disse à rival no calor da discussão.

Marcelo avaliou que poderia haver expulsão, enquanto Juliano citou um caso anterior do programa. "O P.A. foi [expulso] por coisa involuntária, isso foi voluntário", comentou o dançarino.

Apesar das opiniões dos colegas, Ana Paula afirmou que não acredita que Sol tinha intenção de agredi-la.

"A intenção de pisar no meu pé, claro que não foi [proposital]. O braço ela pegou. Eu lembro de ela pegando um. Foi e gritou. O pé, realmente, não foi intencional. Ela saiu correndo da cadeira. Mas não me senti agredida", reforçou.

Enquanto isso, nas redes sociais, parte do público passou a pressionar a produção do reality por uma possível expulsão de Sol Vega. Até agora, a Globo não se pronunciou oficialmente sobre o caso.