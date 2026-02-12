BBB 26: Jonas surge nu nas câmeras e motivo vem à tona

Jonas movimentou a madrugada desta quinta-feira (12) no “BBB 26” ao cumprir uma promessa feita antes da Prova do Líder.
O veterano havia dito que, caso conquistasse a liderança, tomaria banho completamente nu, e levou a ideia adiante após a festa em sua homenagem.
Já no quarto do líder, o modelo entrou no banheiro sem roupa e seguiu direto para o chuveiro. Apesar da ousadia, ele tomou cuidado para evitar exposição frontal às câmeras.
Jonas permaneceu de costas e ainda se posicionou em um ponto cego do ambiente, deixando visível apenas o bumbum.
Um dos registros mais compartilhados foi publicado pelo perfil Central Reality, que divulgou cerca de 54 segundos do momento no X (antigo Twitter) com a legenda: “Prometeu e cumpriu”.
O episódio rapidamente ganhou repercussão, fazendo com que a publicação tivesse mais de 200 mil visualizações, 4 mil curtidas e mil salvamentos na plataforma.
Assista ao vídeo clicando aqui
