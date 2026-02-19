Marina Ruy Barbosa reage após ter aparência detonada no Carnaval

A presença de Marina Ruy Barbosa na Marquês de Sapucaí, no início desta semana, acabou ultrapassando os limites da folia e virou assunto nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A atriz acompanhou os desfiles do Grupo Especial em um camarote ao lado do noivo, Abdul Fares, mas foram as imagens feitas por fotógrafos que dominaram o debate online.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Sem o uso de filtros ou edições, os registros circularam rapidamente e dividiram opiniões.
Parte dos internautas apontou possíveis ângulos pouco favoráveis, enquanto outros insinuaram transformações na aparência da artista ao longo dos anos.
Diante da repercussão, Marina decidiu se posicionar diretamente nos comentários. Demonstrando segurança, rebateu as críticas e deixou claro que sua percepção pessoal é o que prevalece.
“Amores, eu me senti uma deusa! E só minha opinião sobre mim mesma importa hahahaha fim! O importante é ser feliz e ter saúde”, escreveu.
Ela também ironizou a postura de alguns usuários. “Ps: o povo das redes sociais é muito amarguinho, tão precisando arrumar alegria na vida hihihi!”, completou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Após enfrentar sérios problemas de saúde, Murillo Conventi perde 36 quilos
- Mariana Morais Ana Laura Lopes vive fase de expansão na carreira e projeta novos passos após sucesso nacional
- Mariana Morais Cariúcha revela se pretende copiar Luciana Gimenez na RedeTV!
- Mariana Morais Virginia é atacada após Grande Rio perder pontos em votação; entenda
- Mariana Morais Repórter da RedeTV! tenta entrevistar Virginia e acusa seguranças da Grande Rio de agressão
- Mariana Morais VÍDEO: Virginia interrompe desfile e motivo revolta torcida da Grande Rio