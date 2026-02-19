Virginia é atacada após Grande Rio perder pontos em votação; entenda

A divulgação das notas do Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, realizada na tarde desta quarta-feira (18), colocou a Acadêmicos do Grande Rio no centro de um debate nas redes sociais.
Parte dos internautas atribuiu à rainha de bateria, Virginia Fonseca, a responsabilidade pela perda de décimos no quesito Bateria.
A escola de Duque de Caxias recebeu uma nota 10 e três 9,9 na avaliação dos jurados.
Como o regulamento prevê o descarte da menor pontuação, uma das notas 9,9 foi eliminada. Ainda assim, o resultado representou a perda de dois décimos na soma geral.
Após o anúncio, comentários críticos ganharam força online, especialmente relembrando os problemas enfrentados por Virginia com a fantasia durante o desfile na Marquês de Sapucaí.
“O que a escola fez ao colocar a Virgínia como rainha de bateria é uma vergonha com toda a comunidade de Caxias. Não é nem questão de implicância com a garota, mas estão tirando décimos de quesitos que estavam impecáveis por pura pinimba. Sinceramente, é revoltante”, escreveu uma usuária.
Outras manifestações também associaram o resultado à presença da influenciadora. “O pé frio da Virginia pra Grande Rio”, publicou outra internauta. Já uma terceira comentou: “O Fafá vai matar a Virginia e teremos o primeiro assassinato transmitido ao vivo”.
Apesar da repercussão negativa, não há confirmação de que a atuação da rainha de bateria tenha gerado punição formal.
De acordo com informações do Metrópoles, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) não estabelece perda automática de pontos por situações envolvendo integrantes específicos, como problemas com fantasia.
Cabe aos jurados avaliar o conjunto da apresentação e decidir, segundo critérios próprios, se determinado fator impacta ou não a nota atribuída.
