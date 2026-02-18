VÍDEO: Virginia interrompe desfile e motivo revolta torcida da Grande Rio

Virginia não convence com samba no pé e é detonada em ensaio da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca passou por momentos turbulentos durante o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí.

Incomodada com o peso da fantasia, especialmente do costeiro, que chegava a aproximadamente 15 kg, ela interrompeu o samba em determinado momento e solicitou à direção da escola a retirada da peça para conseguir concluir o percurso.

A decisão rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a organização da fantasia para uma estreia, outros apontaram que o figurino exigia experiência.

“Não sou fã da Virgínia, mas muito mal organizado isso pra ela. Logo no primeiro ano já colocaram a mulher pra carregar 12 kg nas costas”, comentou um perfil.

Já outro foi mais duro: “Bem feito, espero que essa escola seja rebaixada, o nível desta fantasia é para veteranas que realmente sambam, tava na cara que isso não ia sair bem!”.

Além dos contratempos com o figurino, Virginia também enfrentou vaias de parte do público presente no sambódromo.

Vídeos que circularam nas redes mostram a influenciadora atravessando a avenida sob forte esquema de segurança, enquanto se ouvem manifestações contrárias e gritos pelo nome de Paolla Oliveira, antiga rainha de bateria da agremiação.

Apesar das adversidades, ela seguiu até o fim do desfile, ainda que sem parte da indumentária original.