Cariúcha revela se pretende copiar Luciana Gimenez na RedeTV!

Cariúcha toma lugar de Luciana Gimenez na RedeTV! e celebra conquista - (crédito: SBT/Instagram)

Nos bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (18), Cariúcha falou abertamente sobre as comparações que surgiram após assumir o comando do SuperPop, atração exibida pela RedeTV! e que por mais de 20 anos esteve sob o comando de Luciana Gimenez.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em conversa com o Portal LeoDias, a apresentadora afastou qualquer clima de disputa com a antecessora e fez questão de reconhecer a trajetória da colega.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Não tem comparação eu e Lu. A Luciana é uma das maiores apresentadoras desse país, ela é um ícone, ela é uma referência. Eu sou muito fã do trabalho da Luciana Gimenez. Eu não tem como imitar a Lu, porque a Lu é a Lu, então eu vou botar minha identidade, vou botar Cariúcha”, afirmou.

A mudança de emissora marcou uma virada em sua carreira. Antes de aceitar o convite da RedeTV!, Cariúcha comunicou ao SBT que não renovaria contrato.

Até então, integrava o elenco do “Fofocalizando”, programa que, segundo ela, garantia visibilidade constante nas redes.

“É desafiador, dá um friozinho na barriga porque eu tava, quer queira ou não, eu tava ali na minha zona de conforto, ali fazendo ‘Fofocalizando’ que era sucesso. Todo dia a gente viralizava nas redes sociais”, declarou.

Mesmo reconhecendo o peso da responsabilidade, ela destacou que sempre buscou novos desafios profissionais.

“Só que eu sou feita de desafios, né? E só quem enfrenta isso que vive o extraordinário. E eu tô preparada que era meu sonho ter o meu programa sozinha, o meu programa solo. E apareceu sua oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes”, concluiu.