Virginia Fonseca se pronuncia após Grande Rio amargar derrota

Após acompanhar a leitura das notas do Carnaval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18), Virginia Fonseca usou as redes sociais para falar sobre o desempenho da Grande Rio.

A escola de Duque de Caxias, da qual foi rainha de bateria, terminou a apuração na 8ª colocação e, por isso, ficou fora do Desfile das Campeãs, marcado para o próximo sábado (21), na Marquês de Sapucaí.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a influenciadora reconheceu o resultado e parabenizou a vencedora do ano, a Unidos do Viradouro.

“É, gente… Não ganhamos, mas enfim, Viradouro ganhou mais do que merecido. Ciça é um ícone do Carnaval, foi tudo maravilhoso, enredo, samba, tudo. Mais que merecido”, afirmou, mencionando o mestre de bateria da campeã.

Virginia também deixou claro que pretende seguir à frente da bateria da Grande Rio no próximo ano. “Vamos para 2027 e, se Deus quiser, será nosso”, declarou.

O resultado gerou comentários nas redes sociais, com parte dos internautas relacionando a colocação da escola à estreia da influenciadora no posto.

“Grande Rio apostou na Virginia e ficou em 8° lugar, meu Deus”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

Outro avaliou: “Cara, Grande Rio tomou um choque de realidade. Escola não funcionou esse ano. Fator Virginia? Algo tem que ser revisto. Essa posição não é normal pros caras tendo em vista os últimos anos”.