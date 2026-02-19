BBB 26: Gabriela pede beijo na boca de Ana Paula e leva fora da sister - (crédito: TV Globo)

A madrugada desta quinta-feira (19) foi animada na 26ª temporada do Big Brother Brasil.

Durante a Festa do Líder, Gabriela Saporito protagonizou momentos de descontração e trocas de carinho com outras participantes, mas também acabou recebendo um fora de Ana Paula Renault.

A estudante de psicologia se aproximou primeiro de Jordana Morais e deixou clara a intenção: "Me dá um beijinho, amiga?".

A advogada respondeu com cautela: "Mais tarde. Eu fico tímida". Sem desistir, Gabriela rebateu: "Não fica tímida, não". Entre risos e abraços, Jordana acabou cedendo e deu um selinho na colega.

Pouco depois, foi a vez de Maxiane Rodrigues entrar na brincadeira. Gabriela repetiu o pedido, e a influenciadora atendeu, rendendo mais um selinho na pista de dança.

Horas antes, Gabriela já havia avisado que estava em clima mais afetuoso. Ao conversar com Ana Paula Renault, comentou que estava muito "beijoqueira".

A veterana quis saber quem ela já tinha "pegou" dentro do confinamento. Animada, Gabriela sugeriu um beijo entre as duas, mas ouviu a recusa imediata: "Não, para. Não exagera né, gata?".